المئات يتظاهرون أمام السفارة البريطانية في طهران ويطالبون بطرد السفير

2020/01/13 | 10:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تظاهر المئات من الايرانيين، اليوم الاثنين، أمام السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بطرد السفير، روب ماكير، من ايران.وذكرت وسائل اعلام ايرانية، أن "المئات من الايرانيين تظاهروا امام السفارة البريطانية في طهران لطرد سفيرها، روب ماكير، تنديدا بمشاركته في تجمع غير قانوني قبل يومين في البلاد".واضافت، أن "المتظاهرين طالبوا بطرد السفير البريطاني من ايران".

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