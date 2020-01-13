دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثاني عشر/ 4

2020/01/13 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري عقبَ سماع موسي قرارَ الأب بالموافقة على زواج العمة، كان قد فكّرَ بالسيد نيّو وأن والده تصالح معه؛ ما يعني منطقياً أن يكون دافع الانتقام غير وارد.في خلال العرس، وكنا علمنا أن حفل الرجال أقيم بمنزل عليكي آغا الكبير، انتبه موسي لغياب والد هذا الأخير وربما كذلك كان حالُ الحضور الآخرين.في حقيقة الحال، أنّ السيد نيّو أخفى نفسه في حجرته، تلك الليلة، لسببٍ واضح: العريس، كان أرمل حفيدته، نازو، ولم يكن مر......

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