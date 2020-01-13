انا _التالي .. هاشتاكات بصرية بعد العجز الامني في المحافظة

2020/01/13 | 10:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أطلق صحفيون واعلاميون بصريون، هاشتاك "انا التالي" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مقتل اثنين من صحفيي البصرة هما احمد عبد الصمد علي وصفاء غالي شلال.

وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في البصرة منتظر الكركوشي إن "الصحفيين أطلقوا هاشتاك (انا التالي) بعد عجز الأجهزة الأمنية عن معرفة ا...

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