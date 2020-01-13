2020/01/13 | 10:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ذكر شهود عيان أن متظاهرين أضرموا النيران مساء أمس الأحد، في مقر لمنظمة بدر بزعامة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري، على خلفية موجة اضطرابات جديدة تشهدها محافظة كربلاء (118 كيلومتراً جنوبي بغداد).وأبلغ الشهود بأن موجة الاضطرابات طالت أيضاً أحد المطاعم وشملت اعتداء على محال ت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوضـــى .. حـــرق ..قتلـــى وجرحــى .. تشهدهـــا محافظـــة كربــلاء !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوضـــى .. حـــرق ..قتلـــى وجرحــى .. تشهدهـــا محافظـــة كربــلاء !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).