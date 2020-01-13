وزير الطاقة السعودي: المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط

2020/01/13 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين إن المملكة، أكبر دول مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر للطاقة ”ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية...



في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط“.

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