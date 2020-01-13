رسالة غاضبة من الحلبوسي: لا تزاودوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه الذين يملكون من الوطنية ما لا تملكونه

2020/01/13 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، رسالة الى ما وصفهم بمخلفات العملية السياسية من “الخَرِفين”، فيما اشار الى ان روائح فشلهم ازكمت انوف الشعب.وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “رسالتي الى مخلفات العملية السياسية من (الخَرِفين)، لا تزاودوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه الذين يملكون من الوطنية مالا تملكونه”.واضاف […]

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