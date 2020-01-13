وزير التعليم العالي وأربعة نواب يفصحون عن ذممهم المالية لعام 2020

2020/01/13 | 11:00 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفصحت هيأة النزاهة عن إفصاح وزير التعليم العالي والبحث العلميِّ وأربعةٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة للعام 20120.دائرة الوقاية في الهيأة أشارت إلى تلقِّيها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي (قصي عبد الوهاب عبود السهيل) وكذلك الاستمارات الخاصة بأربعة من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، ...

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