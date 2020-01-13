بالوثيقة .. القضاء يصدر أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي

2020/01/13 | 11:00 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/SNG-.كشفت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق الكرخ أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي وفق أحكام المادة (٣٢٩ / ١) عقوبات.ونقل بيان صحافي عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي، تنفيذا لقرار هذه المحكمة المؤرخ في ١١ / ...

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