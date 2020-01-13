2020/01/13 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب عن سائرون يطالب واشنطن بدفع 20 تريليون دولار للعراق

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

كشف كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية بزعامة اياد علاوي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، أن تأخير حسم ملف رئيس الوزراء بات يشكل معضلة حقيقية، مشيراً إلى تفاقم أزمة الثقة بين رئيس الجمهورية وبعض الكتل السياسية.

بغداد اليوم- البصرة

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وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في البصرة منتظر الكركوشي ل

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كشف امجد العقابي، النائب عن تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2019)، موقف تحالفه من تجديد الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وتكليفه بتشكيل ’’الحكوم

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