السيد الحكيم: نسعى لاعتماد خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية للخروج من الازمة

2020/01/13 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، على ضرورة اعتماد خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية للخروج من الازمة الحالية.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الالماني في بغداد سيريل نان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والازمة الراهنة التي يمر بها العراق والمنطقة، حيث قال الحكيم ان العراق منفتح في علاقاته مع جميع الدول، مشددا على أهمية الركون الى الحوار وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد كونه لا يصب في مصلحة احد وان اولويات المنطقة هي التفاهم لتتمكن الشعوب من التمتع بخيراتها.

وأشار الحكيم الى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن الجدلية من اجل احتواء أزمات البلاد.

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