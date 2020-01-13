اليابان تحذر من أي مواجهة في الشرق الأوسط

2020/01/13 | 11:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت اليابان، من أي مواجهة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية، ماساتو أوتاكا، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أمس الأحد، على أهمية بذل الجهود الدبلوماسية وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر

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