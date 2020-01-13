2020/01/13 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب الوطني الايراني للكاراتيه ببطولة “سيرياس آيه” الدولية في تشيلي بحصده 5 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة.جاء ذلك في ختام المرحلة الاولى للدوري العالمي الممتاز للكاراتيه “سيرياس آيه” في العام 2020 والتي جرت في العاصمة التشيلية سانتياغو واختتمت امس الاحد بمشاركة 466 لاعبا من 65 دولة.وشارك لاعبو ولاعبات الكاراتيه من ايران الذين يمتلكون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تتوج ببطولة الكاراتيه الدولية في تشيلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تتوج ببطولة الكاراتيه الدولية في تشيلي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تتوج ببطولة الكاراتيه الدولية في تشيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).