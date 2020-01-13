في العراق.. فتاة كردية تتبرع بمصاريف زواجها لمعالجة مرضى السرطان(صور)

2020/01/13 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أقدمت الفتاة الكردية، بانه أسو حاجي بالتبرع بمصاريف زواجها إلى لمعالجة مرضى السرطان في إقليم كردستان بشراء تقني متطور لهذا الغرض.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع الفتاة الكردية وصورها مع خطيبها وهي تقدم التبرعات المالية والتي تبلغ قرابة 70 الف دولار أميركي، بغية مساعدة مرضى السرطان.ولاقت مبادرة الفتاة الكردية، استجابة كبيرة […]

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