2020/01/13 | 11:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن حكم مباراة الأولمبي امام تايلند في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.واناط الاسيوي مهمة قيادة المباراة الى الحكم الاردني أدهم مخادمة ليقود المواجهة الحاسمة غداً الثلاثاء.وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة و15 دقيقة بتوقيت بغداد.يذكر ان نتيجة الفوز فقط من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صافرة اردنية تضبط لقاء الأولمبي العراقي امام تايلند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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