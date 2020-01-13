نيسان صني 2020 الجديدة: التشابه في الاسم فقط!

2020/01/13 | 11:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدون شك، نيسان صني الراهنة سيارة مفيدة وعملانية واقتصادية، وهذه العوامل كانت كفيلة بضمان نجاحها في العديد من الأسواق بينها بعض الدول العربية

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