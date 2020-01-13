أسعار الذهب تسجل تراجعا مع صعود الأسهم الآسيوية

2020/01/13 | 11:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الذهب تراجعا ، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا .

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