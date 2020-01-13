شاهد..ردة فعل غير متوقعة لمذيعة عراقية تلقت خبر وفاة شقيقها

2020/01/13 | 11:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الإعلامية العراقية، سحر عباس، مقدمة برنامج "القرار لكم" على قناة "دجلة" رباطة جأش على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة أمس الأحد بعد علمها بوفاة...

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