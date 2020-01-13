الاتحاد الآسيوي يغير موعد مباراة الزوراء وبونيودكور

2020/01/13 | 11:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير موعد مباراة نادي الزوراء وبونيودكور الأوزبكي ضمن منافسات ملحق دوري أبطال آسيا ،التي كانت مقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في طشقند.

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