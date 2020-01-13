2020/01/13 | 11:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت السعوديات من قائمة توب 10 لأجمل نساء الشرق الأوسط في موقع رانكر الشهير، الذي يعتمد في نتائجه على أصوات مستخدميه، ليقبعن في المرتبة الرابعة عشرة، بينما جاءت العراقيات في المركز الأول، وذلك بعد فرز نتائج أكثر من 30 ألف صوت شارك في الترشيحات.من تقدم على السعوديات وبعد العراق جاء تصويت لأجمل النساء الشرق الأوسط بالشكل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراقيات أجمل نساء الشرق الأوسط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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