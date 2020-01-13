بسبب إصابة : راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا

2020/01/13 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد سيخسر جهود لاعبه سيرجيو راموس خلال الفترة المقبلة.وشارك راموس في لقاء أتلتيكو، أمس الأحد، بنهائي السوبر الإسباني، كما سدد ركلة الجزاء الحاسمة للقب.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، بسبب إصابة في الكاحل.وصرح […]

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