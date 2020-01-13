2020/01/13 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين؛ لتسببهما بإهدار المال العام.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة نينوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة: صدور أمر استقدام لوكيل وزير ومدير عام أسبقين في وزارة الصحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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