شاهــــد بالفيديــو : ردة فعـــل مفاجئــــة وغيــــر متوقعــــة مـــن قبـــل مذيعــــة عراقيــــة ؟!

2020/01/13 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أظهرت الإعلامية العراقية، سحر عباس، مقدمة برنامج "القرار لكم" على قناة "دجلة" رباطة جأش وقوة صبر وتحمل على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة أمس الأحد بعد علمها بوفاة أخيها قبيل دخولها الستوديو.

وقالت سحر إن سبب الحزن الواضح عليها هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق ع...

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