الإسكان تنجز 1750 دفعة إقراضية خلال الشهر الماضي

2020/01/13 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن صندوقُ الاسكان في وزارة الإعمار والإسكان، إنجازه1750 دفعـــــة إقراضيـــــــــة للشهر الماضي بمبلغ تجاوز 23 مليار دينار.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بأن "الدفعات الاقراضية كانت على ثلاث دفعات؛ الاولى بلغت (480) والثانية بلغت نحو (599)، اضافة الى الثالثة التي تعد منجزة وبلغت (671) دفعة، بمجموع مبالغ صرفت للدفعات كافة، وتم توزيعها بحسب المحافظات، بلغ 23 مليارا و636 مليونا و600 الف دينار".





واشار البيان الى أن "هناك الية سهلة تمكن المواطن من التقديم على القرض ومتابعة مراحل اجراء سير معاملته عن طريق الدخول على موقع صندوق الاسكان العراقي وملء الاستمارة الالكترونية الخاصة به"، لافتا الى ان "هذه الطريقة تسهل على المواطن عناء المجيء لمقر الصندوق وفروعه في المحافظات".

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