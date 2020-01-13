الذهب ينخفض مع مكاسب الأسهم الآسيوية قبل توقيع اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

2020/01/13 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.



ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1555.80 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الابيض المقرر يوم الأربعاء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الأحد إن التزامات الصين في اتفاق المرحلة واحد التجاري لم تتغير خلال عملية الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا وستُعلن هذا الأسبوع.

كما ساهم في تهدئة المخاوف أكثر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت ذكر أن واشنطن وبكين اتفقتا علي إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات في البلدين وحل الخلافات.

وارتفعت أسعار الذهب 18 بالمئة العام الماضي على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا.

وصعد الدولار قبل التوقيع مما يزيد تكلفة الذهب للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نرل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2114.62 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.02 دولار وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 973.51 دولار.

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