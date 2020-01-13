شركات عالمية تبدي رغبتها بشراء «العنبر» العراقي

2020/01/13 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الزراعة ، الاثنين، عن تلقيها طلبات من قبل شركات عالمية لشراء الارز العراقي العنبر والياسمين، مبينة ان الانتاج الارز للعام الحالي هو نقلة نوعية تاريخ العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلقت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "على الرغم من ميول الوزارة الى اعتماد توزيع الارز على السوق المحلية الا انها تلقت عروض من شركات عالمية لاستيراد الارز العراقي ومازال المشروع قيد الدراسة".

واضاف النايف إن "وزارة التجارة مطالبة بانشاء سايلوات جديدة من اجل استيعاب الفايض من الارز الذي سيكفلي نحو 60% من الانتاج المحلي بشكل اولي وبواقع 5000 دونم زراعي وباصناف نوعية مثل العنبر والياسمين".

وتابع ان " العراق حقق الاكتفاء الذاتي وسجل فائضا في محصول الطماطة والتمر، فضلا عن السمك وبعض المواد الاخرى"، داعيا المستثمرين الى "انشاء مخازن مبردة لحفظ الخضروات وتصديرها وزيادة الاستثمارات الخاصة في الصناعات التحويلية الزراعية".

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