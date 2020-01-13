الجيش يوجه ضربات لتجمعات داعش على حدود ديالى وصلاح الدين

2020/01/13 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاثنين (13 كانون الثاني 2019)، بان قوات الجيش قصفت تجمعات لتنظيم داعش على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "قوات الجيش قصفت بالهاونات تجمعات لتنظيم داعش في منطقتي (سبيعات والميتة) على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة بعد رصد ومتابعة لتحركات بعض الخلايا المتواجدة هناك".

واضاف، ان "القصف هو الرابع من نوعه خلال العام الجاري لتجمعات داعش على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين خاصة القرى المهجورة التي جذبت اليها خلايا التنظيم"، مؤكدا بان "القصف يجري وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وتعاني الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من وجود قرى مهجورة استغلها داعش وحولها الى اوكار ومضافات لخلاياه المسلحة في الاشهر الماضية.

بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار، طارق العسل، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، عن اجراءات أمنية مشددة تفرضها القوات الامريكية بالقرب من قاعدة "عين الأسد" في المحافظة، بعد الضربة الايرانية على القاعدة.

وقال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) إلقاء القبض على 4 متهمين سرقوا هاتف فتاة في بغداد وحاولوا ابتزازها.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "مفارز مكتب القدس التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تتمكن

بغداد اليوم- المثنى

افاد مصدر أمني، من محافظة المثنى، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، بإغلاق البوابة الرئيسة لجامعة المثنى من قبل طلبتها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طلبة غاضبين اغلقوا البواب الرئيسية لجامعة المثنى، لتنفيذ الاضراب، وم

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