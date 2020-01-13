الطماطم تساعد في معالجة عقم الرجال

2020/01/13 | 11:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون بريطانيون إلى أن تناول الطماطم يساعد في معالجة العقم عند الرجال، لاحتوائها على كميات كبيرة من مادة “اللايكوبين” التي تسهم في تعزيز جودة الحيوانات المنوية.وأفادت دراسة طبية أصدرتها جامعة شيفيلد البريطانية بأن العقم عند الذكور يؤثر على ما يقرب من 40% من الأزواج الذين يرغبون في الحصول على حمل طبيعي وحيوانات منوية

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