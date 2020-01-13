وزير عراقي وأربعة نواب يفصحون عن ذممهم المالية

2020/01/13 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة عن إفصاح وزير التعليم العالي والبحث العلميِّ وأربعةٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة للعام 2020....

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