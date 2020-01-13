بالفيديو .. متظاهرو واسط يعرقلون اقتحام ساحة التظاهر بالحجارة

2020/01/13 | 12:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط قوة مشتركة من الفصائل وشرطة واسط بقيادة قائد الشرطة تحاول التقدم نحو ساحة الاعتصام في مدينة الكوت والمعتصمين يحاولون عرقلة التقدم بالحجارة.

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