سامسونغ تكشف عن هاتف Galaxy S20 المنتظر

2020/01/13 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد سامسونغ في شباط القادم للكشف عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، من أبرزها هاتف Galaxy S20 المتطور.

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