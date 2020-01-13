أبناء الشبك يرفضون مصطلح الاقلية ويفضلون استخدام المكونات

2020/01/13 | 12:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي يستاء بعض من ابناء الشبك من كلمة (اقلية) لما تحمله من مدلول إجتماعي يتعمد التهميش، وحتى المشرع العراقي لجأ إلى أستخدام مصطلح (المكونات) ليدلل على وجودها وتأثيرها كعناصر تشكل جزء من المجتمع العراقي وبالرغم من ذلك لا تزال المكونات بشكل عام والشبك بشكل خاص تعاني من التعمد في أستخدام …

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