يارا تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “إرتكبت”

2020/01/13 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تستعد المطربة اللبنانية يارا لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “إرتكبت” وهي من كلمات وألحان يوم، وتوزيع الموسيقي Jezo، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.وكانت يارا، وقد هنأت متابعيها وجمهورها، بعيد ميلاد السيد المسيح، واحتفالات الكريسماس، الأربعاء الماضى، وقالت فى رسالة: “صباح العيد ويوم جديد يا […]

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