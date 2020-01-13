خبير يحذر : الاتفاقية مع الصين سترهن النفط العراقي لـ50 عاماً

2020/01/13 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد الخبير والباحث بالشأن العراقي، ليث شبر، أن الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وسترهن النفط لـ50 عاماً.وقال شُبرفي تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وبلا شك فإن هذا التسارع في تنفيذها من دون استحصال موافقة البرلمان وفتح الحسابات واختيار الشركات والمطالبة بها […]

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