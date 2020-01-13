فيديو : رد فعل “مذيعة قناة دجلة” علمت بوفاة أخيها على الهواء

2020/01/13 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أظهرت الإعلامية العراقية، سحر عباس، مقدمة برنامج “القرار لكم” على قناة “دجلة” رباطة جأش على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة أمس الأحد بعد علمها بوفاة أخيها قبيل دخولها الستوديو.وقالت سحر إن سبب الحزن الواضح عليها هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل.وتابعت: “إنها رغم علمها بوفاة أخيها الأكبر […]

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