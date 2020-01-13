أرتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة

2020/01/13 | 12:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار، الاثنين، ببورصة الكفاح والاسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.450 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 122.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 121.000 دينار.

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