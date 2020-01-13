2020/01/13 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتجاجا على قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العراقية استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن ارتيادها خلال الفترة السابقة، أغلق بعض الطلاب أبواب جامعاتهم مطالبين بتنفيذ مطالبهم قبل العودة إلى مقاعد التدريس.

وأقدم طلاب جامعيون في محافظة بغداد على نصب خيم أمام مبنى وزارة التعليم العالي، رفضا للقرار، مطالبين بإلغاء قرار الوزارة بشأن العودة إلى الدوام، قبل تحقيق مطالب الاحتجاجات.





وفي البصرة كذلك أقدم طلاب صباح الاثنين على إغلاق أبواب الجامعة بالخيام، رفضا للقرار، وكذلك أقدم الطلاب في باب الزبير على إغلاق بوابة مجمع كليات.

وتكرر المشهد في المثنى حيث قام الطلاب بإجراء استفتاء لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

أما في مدينة الكوت، أفادت وسائل إعلام عراقية عن توجه لاستئناف الدوام للمراحل الابتدائية فقط، وذلك بعد إصدار نقابة المعلمين بيانا يوم الأحد دعت فيه الأساتذة والطلاب للعودة إلى المدارس.

ويرأس الوزارة حاليا قصي السهيل، الذي طرح اسمه بقوة لرئاسة الحكومة ولكن هذا الطرح واجهه رفض كبير من المحتجين في الشارع.

ويطالب المتظاهرون في بغداد ومدن جنوبية منذ الأول من أكتوبر بـ "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 16 عاما، ويتهمها المتظاهرون بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

وقتل مئات العراقيين وأصيب عشرات الآلاف بجروح جراء استخدام القوات الأمنية ومسلحين تابعين للميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما استهدفت الميليشيات الموالية لإيران الناشطين بالقتل والخطف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلاب العراق يرفضون العودة إلى مقاعد الدراسة قبل تحقيق مطالب الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلاب العراق يرفضون العودة إلى مقاعد الدراسة قبل تحقيق مطالب الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).