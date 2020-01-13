أطعمة تؤذى المخ على المدى البعيد.. أبرزها الدهون

2020/01/13 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تعلم أن الحفاظ علي قوة ونشاط المخ فيجب عليك القيام ببعض الأشياء التي تقلل فرص التعرض لأي مشاكل صحية به، لأن المخ هو المايسترو للجسم والمسئول علي صدور أي قرار أو الشعور بألم أو ماشابه ذلك من الأشياء التي نشعر بها يوميا، ولذا عليك التعرف علي أفضل وأهم أنواع الطعام التي تساهم بشكل كبير في تدمير المخ، وتجنبها للحفاظ علي صحتك علي المدي البعيد، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “organicwelcome”.

وكشفت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة المخ وأخري تساهم في تدميره علي المدي البعيد، فنوعية تناولك للطعام تعد هي المسئول الأول في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية، ولذا عليك الحفاظ بشكل كبير في المخ عن طريق تناول الابتعاد عن تناول هذه الأطعمة التي تعرضه للتدمير علي المدي البعيد، ومنها:

-الدهون المتحولةكشفت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الدهون المتحولة أو غير المشبعة، والسلع المخبوزة كالشيبسي والبسكويت، والوجبات المجمدة والمعلبة ،والمشروبات الكريمية هم أكثر عرضة لمرض الزهايمر والخرف، وانخفاض الإدراك المبكر وانخفاض حجم المخ وضعف الذاكرة.-المشروبات السكريةالمشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة وحتى عصير الفاكهة المعلبة ليس لها قيمة غذائية، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية إلى زيادة فرص الإصابة بالأمراض، كالتعرض لمرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم و مرض الزهايمر أو الخرف، وذلك نتيجة أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز، وهو مادة تحلية مركزة للغاية توجد في العديد من المشروبات السكرية ، يقلل من القدرة على التعلم والذاكرة ووظيفة الدماغ بشكل عام وتشكيل خلايا عصبية جديدة في الدماغ.



قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الالتهاب في المخ ، مما يؤثر سلبًا على جميع أنواع وظائف المخ.-الكربوهيدرات المكررةالكربوهيدرات المكررة هي منتجات الحبوب المصنعة، وهذا النوع من الأطعمة يزيد فرص الإصابة والتعرض ارتفاع نسبة الإصابة بالخرف، وتصبح أقل ذكاءا وتركيز علي المدي البعيد، ويزيد فرص التعرض لارتفاع الكولسترول في الدم.

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