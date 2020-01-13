شرطة واسط توضح حقيقة إرسالها قوة لـ ’’فض الاعتصام’’ في المحافظة

2020/01/13 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

أصدرت مديرية شرطة واسط، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن دخول قوة تابعة لها إلى ساحة الاعتصام في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة للأنباء التي أشارت إلى دخول قوة تابعة لشرطة واسط إلى ساحة الاعتصام".

وأضافت، "نحن مع التظاهرات السلمية وساحة التظاهر خط احمر بالنسبة لنا نوفر لها الحماية بكل الموارد المتاحة"، داعية "المواطنين إلى عدم تصديق هذه الشائعات".وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بأن قوات بقيادة قائد شرطة واسط دخلت إلى ساحة الاعتصام لرفع السرادق وفض الاعتصام، فيما تحدثت الأنباء عن اشتباكات بالحجارة بين القوات الأمنية والمحتجين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع في شارع "الهورة".

بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار، طارق العسل، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، عن اجراءات أمنية مشددة تفرضها القوات الامريكية بالقرب من قاعدة "عين الأسد" في المحافظة، بعد الضربة الايرانية على القاعدة.

وقال

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاثنين (13 كانون الثاني 2019)، بان قوات الجيش قصفت تجمعات لتنظيم داعش على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "قوات الجيش قصفت بالهاونات تجمعات لتنظيم داعش في م

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) إلقاء القبض على 4 متهمين سرقوا هاتف فتاة في بغداد وحاولوا ابتزازها.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "مفارز مكتب القدس التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تتمكن

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