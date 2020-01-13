صـدور أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير عام أسبقين في وزارة الصحة

2020/01/13 | 12:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين؛ لتسببهما بإهدار المال العام.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان أن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة نينوى ...

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