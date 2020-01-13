2020/01/13 | 12:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكد سفير بغداد لدى طهران، سعد جواد قنديل، أنه “لا تزال المشاورات مستمرة بين العراق وإيران لاستعادة الطائرات الحربية التي أرسلها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى إيران خلال حرب الخليج الثانية”.وقال قنديل، في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول مصير الطائرات، “هذا الموضوع ما زال مدار ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تكشف مصير الطائرات العراقية التي أرسلها صدام حسين إلى إيران) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تكشف مصير الطائرات العراقية التي أرسلها صدام حسين إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).