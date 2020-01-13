2020/01/13 | 12:45 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفاة 4 أشخاص بمرض انفلونزا الخنازير في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 12:45.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 4 أشخاص بمرض انفلونزا الخنازير في دهوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 4 أشخاص بمرض انفلونزا الخنازير في دهوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 4 أشخاص بمرض انفلونزا الخنازير في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).