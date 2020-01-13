الكشف عن نتائج أولية لـ”مفاوضات” بين بغداد وواشنطن حول مصير القوات الأمريكية

2020/01/13 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الإثنين، وجود مفاوضات بين بغداد وواشنطن حول مصير القوات الامريكية في العراق تستمر لأشهر أو سنة، فيما بين إن الملامح الاولية تشير إلى اتفاق بوجود القوات الامريكية ضمن حلف الناتو في العراق.ونقلت روسيا اليوم عن المصدر تصريحات تابعتها “يس عراق”، أكد من خلالها إن “هناك تواصلا […]

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