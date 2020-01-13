نائب عن سائرون يطالب امريكا بدفع 20 تريليون دولار كتعويضات للعراق

2020/01/13 | 12:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الاثنين، ان الولايات المتحدة بتحمل ما الخسائر التي تكبدها العراق جراء الاحتلال، ودفع تعويضات تتجاوز الـ20 تريليون دولار للعراق.

وقال الشمري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بتصريحات متكررة العراق بدفع مبالغ وتعويضات متناسيا أو متغافلا ان ما حصل في العراق من تدمير كبير تتحمله الادارات الأمريكية المتعاقبة".

وأضاف، ان "ما حصل في العراق من جراء الاحتلال وما اعقبه من ممارسات اجرامية ترقى للإبادة الجماعية تتطلب رفع دعوى دولية ضدها وضد من ثبتت عليه عمليات إجرامية ضد الشعب".

وخاطب الشمري الرئيس الأمريكي متسائلا "من له الحق بطلب التعويضات؟ العراقيون الذين قاوموا الاحتلال و داعش الإرهابي ودفعوا الدماء الزكية وتركوا مدنهم وسكنوا المخيمات؟ ام تريدون الأمر لكم دون نقاش؟".

وطالب الحكومة ووزارة الخارجية "برفع دعوى دولية لتعويض الشعب عن ما اصابه من قتل وتدمير جراء أفعال الاحتلال وارهاب داعش".

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