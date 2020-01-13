فوكس نيوز تنشر صورا جديدة لسيارة

2020/01/13 | 12:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت وسائل إعلام أمريكية، صورا قالت إنها توثق اللحظات الأولى بعد استهداف السيارة التي كانت تقل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.ونشرت شبكة "فوكس نيوز" صورا لسيارة مشتعلة بشكل كامل، قالت إنها ذاتها التي كانت تقل سليماني والمهندس، قبل استهدافها قرب مطار بغداد الدولي.وبحسب "فوكس نيوز"، فإن قوات خاصة أمريكية كانت موجودة على الأرض، وتتابع عملية استهداف سليماني بطائرة مسيرة.ولفتت إلى أن هذه الصور التقطها جنود أمريكيون قدموا على الفور لمعاينة السيارة المستهدفة، والتأكد ممن بداخلها.وتابعت: "كانوا على بعد نصف ميل فقط، ووصلوا خلال دقيقتين وعاينوا الأضرار، والتقطوا الصور".وأضافت الشبكة أنها حصلت على صور تظهر جثة سليماني لحظة احتراقها، وصور أخرى تظهره وهو مشوه وبعض أطرافه مقطعة، إلا أنه لم تقم بنشرها بسبب فظاعتها.يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مقتل سليماني والمهندس وقادة آخرين في الثالث من كانون ثاني/ يناير الجاري.

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