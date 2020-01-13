غدا..العراق يترأس مجلس وزراء اعلام العرب

2020/01/13 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترأس العراق ،يوم غد الثلاثاء، اعمال الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي تعقد في دبي لمناقشة عدد من المواضيع اهمها دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

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