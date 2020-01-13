لجنة الحكام تدرج منظومة الفار في الدوري العراقي

2020/01/13 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم لؤي صبحي أن لجنته وضعت تطبيق تقنية الفيديو المساعد (الفار) في الدوري العراقي ضمن المنهاج المعد للعام الحالي 2020.

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