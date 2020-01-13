الدرك التركي يضبط 171 مهاجرا غير شرعي في ازمير

2020/01/13 | 12:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت قوات الدرك التركية، اليوم الاثنين، عن ضبط 171 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عدة، في ولاية إزمير غربي تركيا.

وذكر بيان لقيادة الدرك الوطني ان دورياتها بقضائي مندرس وأورلا، حيث جرى ضبط مهاجرين، كانوا يستعدون لمغادرة البلاد بطرق غير قانونية.

وأضافت ان "الفرق ألقت القبض على 122 مهاجرا أفغانيا و28 سوريّا، و9 كونغوليين و6 من جمهورية توغو".

وتابعت "ضبطت مهاجرين اثنين من كل من إفريقيا الوسطى ومصر، فضلا عن مهاجر فلسطيني وآخر نيجيري".

وأكدت "أحيل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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