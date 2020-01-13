بالفيديو.. رد فعل إعلامية عراقية علمت بمقتل شقيقها على الهواء مباشرة

2020/01/13 | 12:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ظهرت الإعلامية العراقية، سحر عباس جميل، مقدمة برنامج "القرار لكم"، خلال تقديم حلقة أمس الأحد، وقد بدا عليها الحزن الشديد.

وأوضحت المذيعة العراقية، أن سبب الحزن الواضح عليها، هو أنها علمت بمقتل شقيقها الأكبر، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وبينت انها رغم علمها بوفاة شقيقها الأكبر سنا قبل دقائق مـن بدء الحلقة، واستمرت في التقديم، مضيفة "تعودنا أن حياتنا الشخصية تكون خارج الاستوديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد"، مقدمة اعتذراها للمشاهدين.

وأفادت تقارير إعلامية، مساء أمس الأحد، بمقتل اللواء الركن طارق عباس جميل ضمن العسكريين العراقيين الذين سقطوا في قصف قاعدة بلد العراقية.

وسقطت 8 صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، والتي تضم جنودا أمريكيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي.

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