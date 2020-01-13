2020/01/13 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد سيخسر جهود لاعبه سيرجيو راموس خلال الفترة المقبلة.وشارك راموس في لقاء أتلتيكو، أمس الأحد، بنهائي السوبر الإسباني، كما سدد ركلة الجزاء الحاسمة للقب.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، بسبب إصابة في الكاحل.وصرح راموس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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