2020/01/13 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحـداد اليوم الإثنين عن ذمته المالية تنفيذاً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.ودعا الحــداد إلى أهمية قيام المسؤولين والسادة النواب بكشف ذممهم المالية ضمن التوقيتات المحددة من القانون المذكور، وهذا الإجراء القانوني والسياق المتبع من أجل حماية المال العام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحـداد يكشف عن ذمته المالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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